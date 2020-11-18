عكست الأسهم السعودية اتجاهها لتغلق على مكاسب قوية، اليوم الأربعاء، حيث أبهجت أنباء إيجابية جديدة بشأن لقاح لمرض كوفيد-19 المستثمرين، في حين تكبدت سوق أبوظبي خسائر في يوم شهد مكاسب لمعظم أسواق الخليج الرئيسية.

وقالت فايزر الأميركية لصناعة الدواء، إن النتائج النهائية من اختبارها المتقدم على لقاح كوفيد-19 الذي تطوره أظهرت فعالية بنسبة 95%، مضيفة أن لديها بيانات الأمان الضرورية لفترة شهرين، وأنها ستطلب إذنا أميركيا لاستخدام العقار في غضون أيام.

وأعلنت موردنا عن أخبار مشجعة هي الأخرى في وقت سابق من الأسبوع فيما يتعلق بفعالية لقاحها، مما عزز الآمال في تعافٍ أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي.

وعندما وردت أحدث الأنباء من فايزر، كانت معظم أسواق الخليج قد أغلقت ومن بينها دبي وأبوظبي.

وارتفعت أسعار النفط، العامل الحاسم في اقتصادات المنطقة، بفضل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط، مما طغى على زيادة فاقت التوقعات في مخزونات الخام الأميركية.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.6%، حيث زادت أسهم البنك الأهلي التجاري 2% ومصرف الراجحي 0.7%.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي نحو 0.3%، في مكاسب قادها بنك دبي الإسلامي بصعوده 0.9% ودبي للاستثمار بارتفاع 1.7%، لكن مؤشر أبوظبي مني بخسائر للمرة الأولى في ثماني جلسات، ليغلق منخفضا 0.2%.

وتصدر سهم اتصالات الخسائر على المؤشر القيادي، حيث نزل 0.7%، بينما أغلق سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، على تراجع 0.3%.

وخارج الخليج، فقد المؤشر المصري القيادي 0.7%، تحت وطأة خسائر سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 0.9%.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 8621 نقطة

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 4952 نقطة

دبي.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 2324 نقطة

مصر.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 10990 نقطة

البحرين.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 1445 نقطة

سلطنة.. عمان تراجع المؤشر 0.5% إلى 3624 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 6063 نقطة