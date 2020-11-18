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وول ستريت ترتفع .. وأسهم فايزر تقفز 3.7%

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اقتصاد أميركا

وول ستريت ترتفع .. وأسهم فايزر تقفز 3.7%

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دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء بفضل الآمال في تعاف اقتصادي أسرع عقب أنباء جديدة عن لقاح، في حين صعد سهم بوينج إثر نيلها موافقة أميركية على إعادة تشغيل طائراتها 737 ماكس.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.81 نقطة بما يعادل 0.05% ليصل إلى 3611.34 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 80.75 نقطة أو 0.27 بالمئة مسجلا 29864.10 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 1.03 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 11900.37 نقطة.

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وقفز سهم فايزر بنسبة 3.72% ليصل إلى 37.22 دولار، بعدما أعلنت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الأربعاء عن اكتمال جزء الفعالية من تجربة لقاح Covid-19، مما يدل على أن اللقاح فعال بنسبة 95 ٪.

قالت الشركتان إنهما تخططان لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ "في غضون أيام"، وستقدم أيضًا إلى الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

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