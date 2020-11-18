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اتفاق هيئتي السوق بإسرائيل وأبوظبي على التعاون في التكنولوجيا المالية

سوق أبوظبي أسواق الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الإمارات وإسرائيل

اتفاق هيئتي السوق بإسرائيل وأبوظبي على التعاون في التكنولوجيا المالية

تستهدف تعزيز الربط وفتح الأسواق بدرجة أكبر أمام الشركات الناشئة والاستثمار بين الدولتين

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القدس - رويترز

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قالت هيئتا الرقابة على الأوراق المالية في إسرائيل وأبوظبي، اليوم الأربعاء، إنهما ستتعاونان في الابتكار والتقنيات المالية، في أحدث خطوة من نوعها بعد أن اتفقت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة على تطبيع العلاقات في سبتمبر/أيلول.

وبموجب مذكرة التفاهم، قالت هيئة الأوراق المالية بإسرائيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، إنهما ستباشران مبادرات للنهوض بالنمو الاقتصادي في الخدمات المالية عن طريق تبني التقنيات الجديدة وتقوية قطاعات التكنولوجيا المالية لديهما.

وأضافتا أن الشراكة ستستهدف تعزيز الربط وفتح الأسواق بدرجة أكبر أمام الشركات الناشئة والاستثمار بين الدولتين وتشجيع تطوير تقنيات مثل المدفوعات الرقمية وسلسلة الكتل.

وستدرس الهيئتان التعاون في مشاريع مشتركة للشركات ورجال الأعمال المنخرطين في مجال التكنولوجيا بحقول مثل الذكاء الصناعي والطاقة الشمسية والابتكار في حقل صناعة السيارات والمدن الذكية واستغلال المياه وزراعة الصحراء والشبكات وغيرها.

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