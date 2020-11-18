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الذهب يهبط 0.3% وسط تراجع المخاوف من كورونا

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الذهب يهبط 0.3% وسط تراجع المخاوف من كورونا

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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تراجع الذهب اليوم الأربعاء بفعل أنباء إيجابية جديدة عن جهود فايزر للتوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19، مما شجع مجددا الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1872.71 دولار للأونصة، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7% لتسجل 1872.10 دولار.

وقالت فايزر الأميركية لصناعة الدواء اليوم إنها بصدد طلب إذن أمريكي لاستخدام عقارها بعد أن أظهرت نتائج نهائية للاختبارات نسبة نجاح 95% مع بيانات أمان تغطي فترة شهرين.

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وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى ثنك ماركتس، "أحدث الأنباء الطيبة من جبهة اللقاح تدعم الأصول عالية المخاطر وهو ما أثر سلبا على الملاذات الآمنة مثل الذهب.

"مع تطلع المستثمرين إلى مستقبل طبيعي، فإن التوقعات لمزيد من تيسير السياسة النقدية ستنحسر،" مما يقلص التدفقات على الملاذات.

كان الذهب فقد أكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أصبحت موردنا ثاني صانع دواء أمريكي يعلن عن نجاح تجارب المراحل المتقدمة على لقاح.

وانخفضت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 24.39 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8% مسجلا 2336.45 دولار. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.05 دولار.

وقال مجلس استثمارات البلاتين العالمي إنه يتوقع عجزا بالسوق في 2020 و2021.

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