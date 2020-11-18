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الليرة التركية تتراجع قبل يوم من قرار مهم بشأن الفائدة

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ليرة تركية
الليرة التركية

الليرة التركية تتراجع قبل يوم من قرار مهم بشأن الفائدة

تركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الليرة التركية اليوم الأربعاء قبل يوم من قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة.

وخلال تعاملات اليوم، سجلت الليرة 7.73 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7150 في إغلاق أمس الثلاثاء. وفي وقت سابق انخفضت إلى 7.76 وظلت في نطاق 7.7-7.8 طيلة معظم الأسبوع الحالي بانخفاض 24%، منذ بداية العام.

وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وكشف استطلاع لرويترز أن البنك من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة إلى 15%، غدا الخميس من 10.25 بالمئة في الوقت الراهن.

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