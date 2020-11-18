عززت العملات الرقمية من مكاسبها خلال الساعات الماضية، لتتجاوز قيمتها السوقية المجمعة مستوى 500 مليار دولار لأول مرة في أكثر من 3 سنوات.

وتصدرت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية قائمة المكاسب لتكسر مستوى 18 ألف دولار للمرة الأولى منذ نهاية العام 2018، وسط توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع مواصلة أسواق الأسهم والأصول خسائرها لمخطرة التي خلفتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ بداية شهر نوفمبر الحالي وحتى تعاملات اليوم، حققت العملات الرقمية مكاسب مجمعة بلغت نحو 99.1 مليار دولار مرتفعة بنسبة 24.5% بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 403.7 مليار دولار في بداية تعاملات الشهر الحالي إلى نحو 502.8 مليار دولار في الوقت الحالي.

وخلال الساعات الماضية، ارتفع سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 8.6% إلى نحو 18103 دولار، بينما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية لتسجل نحو 335.7 مليار دولار. وخلال الأسبوع الأخير، ارتفعت بنسبة 17.3%.

وصعدت عملية "إيثريوم" بنسبة 3.5% إلى نحو 478 دولار، بينما ارتفعت خلال أسبوع بنسبة 4.2%. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 54.3 مليار دولار.

وفي المركز الثالث حلت عملة "تيزر" التي ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 18.01 مليار دولار. بينما انخفضت عملة "إكس ريبل" خلال الساعات الماضية بنسبة 0.5%، لكنها ارتفعت خلال الأسبوع بنسبة 15% إلى مستوى 0.295 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 13.4 مليار دولار.

وحلت عملة "تشين لينك" في المركز الخامس، حيث ارتفع سعرها خلال الساعات الماضية بنسبة 5.4% بينما بلغت مكاسبها خلال الأسبوع الأخير بنسبة 2.85% إلى نحو 13.54 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 5.3 مليار دولار.

وتلقت العملة المشفرة أخيراً دعماً من عدة شركات عامة ومستثمرين بارزين، فيما تواجه أزمة في العرض بسبب زيادة المشاركة المؤسسية.

وكشف الملياردير الأميركي، ستانلي دروكنميلر، الأسبوع الماضي، عن دخوله عالم العملة الرقمية، قائلا إن "بيتكوين سوف تتفوق على الذهب على المدى الطويل".

ونقلت CoinDesk عن محللين أن سعر "بيتكوين" قد يتماسك لفترة قصيرة قبل أن يتحرك نحو 20000 دولار في ديسمبر.