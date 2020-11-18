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الأعمال التطويرية الغذائية تسحب طلب انتقالها للسوق السعودية الرئيسية

سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية تداول
سوق السعودية

الأعمال التطويرية الغذائية تسحب طلب انتقالها للسوق السعودية الرئيسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، عن سحب طلب انتقالها إلى السوق السعودية الرئيسية من سوق الأسهم الموازي، عبر النظام الآلي المحدد من السوق المالية لهذا الغرض.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها قامت بسحب طلب الانتقال وذلك لاستكمال بعض المتطلبات.

وكانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية أعلنت في سبتمبر الماضي، عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير وذلك بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، علما بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

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