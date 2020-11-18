أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، عن سحب طلب انتقالها إلى السوق السعودية الرئيسية من سوق الأسهم الموازي، عبر النظام الآلي المحدد من السوق المالية لهذا الغرض.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها قامت بسحب طلب الانتقال وذلك لاستكمال بعض المتطلبات.

وكانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية أعلنت في سبتمبر الماضي، عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير وذلك بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، علما بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.