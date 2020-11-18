أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأربعاء.

وكانت "زين السعودية" قد أعلنت في 9 نوفمبر 2020، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 469.1%.

وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 672 مليون ريال، وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 76 مليون ريال.

وبدأت الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة زين السعودية لزيادة رأسمالها بنسبة 100.3% إلى 8.987 مليار ريال في 19 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2020، وذلك بسعر 10 ريالات للسهم.