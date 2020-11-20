على الرغم من الخسائر العنيفة التي تكبدتها البورصة المصرية خلال تعاملات أمس الخميس التي خسرت فيها نحو 3.7 مليار جنيه، لكنها أنهت تعاملات الأسبوع على تباين، وحققت الأسهم المدرجة مكاسب أسبوعية هزيلة بلغت نحو 0.3 مليار جنيه.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.04% رابحاً نحو 0.3 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من 628.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 629.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% فاقداً نحو 28 نقطة وذلك بعدما انخفض من مستوى 11017 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 10989 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس. فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% مضيفاً نحو 23 نقطة، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2118 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2141 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.03% مضيفاً نحو 5 نقاط، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 12990 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 12995 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% فاقداً نحو 27 نقطة منخفضاً من مستوى 4219 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 4192 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% رابحاً نحو 18 نقطة، وذلك بعدما صعد من مستوى 1992 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2010 نقاط في إغلاق تعاملات أمس الخميس. وأيضاً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.85% مضيفاً نحو 25 نقطة، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2912 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2937 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

على صعيد تعاملات أمس الخميس، تراجعت المؤشرات بشكل جماعي، وخسرت الأسهم المدرجة نحو 3.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48%.

كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69%، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57%. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.55%.