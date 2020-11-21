ربحت الأسهم في الإمارات ما يربو على 12.8 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بجملة من المحفزات في مقدمتها نهاية ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية بأكبر من المتوقع، والأنباء عن التوصل للقاح جديد ضد «كوفيد 19»، ما عزز عمليات الشراء، لا سيما من قبل الأجانب والمؤسسات.

وتصدرت أسهم العقار المشهد بعد تحقيقها مكاسب شبه جماعية على وقع التفاؤل بالمشاريع والاستثمارات المتوقعة في سيتي سكيب دبي بحسب صحيفة البيان.

وصعد سوق دبي 2.35%، وهي ثاني أكبر وتيرة صعود بالنسبة المئوية خلال شهر نوفمبر الجاري، ليصل إلى 2316.11 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات والسلع والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.19% عند 4913.71 نقطة بدعم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 4.4 مليارات درهم منها 1.3 مليار في دبي و3.12 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 1.7 مليار سهم موزعة بواقع 895.2 مليوناً في دبي و868.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 33.5 ألف صفقة. واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الدار» على نحو 23% من السيولة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»: «حققت الأسواق الإماراتية مكاسب إضافية خلال الأسبوع مع استمرار الأسواق في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعومة بالإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال ضد «كوفيد 19» وهو ما كان له الأثر الكبير على معنويات المستثمرين.

وأضاف دياب أن استقرار أسعار النفط وصعودها أخيراً كان له أثر إيجابي أيضاً وذلك مع توقعات بأن يرتفع الطلب مجدداً في الفترة القادمة ومع دراسة أوبك+ لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى الربع الأول من العام المقبل.