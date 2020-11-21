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بورصة مصر.. رقم ضخم لتوزيعات الأرباح في نوفمبر

بورصة مصر
بورصة مصر
البورصة المصرية

بورصة مصر.. رقم ضخم لتوزيعات الأرباح في نوفمبر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة لتسجل حوالي 23.3 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الحالي، وهو الرقم الأعلى في إجمالي التوزيعات منذ بداية العام. فيما بلغت التوزيعات خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 1.8 مليار جنيه.

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وفي شهر سبتمبر الماضي قامت الشركات المدرجة بتوزيع ارباح بلغت نحو 135 مليون حنيه، مقابل نحو 433 مليون جنيه في شهر أغسطس الماضي. وبلغت التوزيعات خلال شهر يوليو الماضي نحو 2.774 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال شهر يونيو الماضي نحو 299 مليون جنيه، مقابل نحو 487 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي. وفي مارس بلغت توزيعات الأرباح نحو 206 ملايين جنيه.

وخلال شهر فبراير الماضي قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت نحو 45 مليون جنيه، مقابل نحو 83 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 817.9 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بتداولات بلغت 546.2 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه. وحل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بالمركز الثالث بحجم تداول بلغ 114.4 مليون ورقة بقيمة 673 مليون جنيه.

وفي المركز الرابع جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 109.7 مليون ورقة بقيمة 673 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 273.9 مليون ورقة بقيمة 626.3 مليون جنيه.

وسادساً، جاء قطاع البنوك بحجم تداولات بلغت 16.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 576.8 مليون جنيه. وفي المركز السابع جاء قطاع الموارد الأساسية بتداولات بلغت نحو 98.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 535.8 مليون جنيه.

وحل قطاع السياحة والترفيه في المركز الثامن بتداولات بلغت نحو 114.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 485.6 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بتداولات بلغت 28 مليون ورقة منفذة بقيمة 410.2 مليون جنيه.

وعاشراً، جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بتداولات بلغت نحو 98.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 345.7 مليون جنيه.

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