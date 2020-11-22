ارتفع سهم الدار العقارية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، تزامناً مع إعلان الشركة بيع كافة وحدات مشروعها السكني الجديد "نويا".

وخلال الجلسة ارتفع السهم بنحو 0.35% إلى 2.89 درهم.

ونفذ مستثمرو سوق أبوظبي 302 صفقة على سهم الدار بحجم 14 مليون سهم، ليستحوذ على 39% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 36.34 مليون سهم.

وبلغت قيمة تداولات السهم 40.96 مليون درهم ليستحوذ على 27% من سيولة السوق ، البالغة 151.14 مليون درهم.

وصباح اليوم، أعلنت شركة الدار العقارية عن بيع كافة وحدات مشروعها السكني الجديد "نويا" بإمارة أبوظبي، في اليوم الأول لطرحها للبيع.

يشار إلى أن طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أكد في وقت سابق أن الشركة ستمضي قدوما في الاستثمار في المشاريع التطويرية قيد التنفيذ وتوسيع محفظتها الاستثمارية على حد سواء.

وأشار إلى أن الشركة واصلت تسجيل أداءٍ قوي خلال هذا العام الصعب، وتمكّنت من تحقيق أرباح مجزية بفضل التنوع الكبير في نموذج أعمالها، وفق بيان صحفي.