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الذهب يهبط 2% لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

الذهب مناسبة
أسعار الذهب تتراجع
الذهب

الذهب يهبط 2% لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

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رويترز

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هبطت أسعار الذهب 2% إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر أثناء التعاملات، الاثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 ، وهو ما عزز الآمال في تعافٍ اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1832.51 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1615 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو تموز.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.17% إلى 1831.60 دولار للأونصة.

وانخفضت الفضة 2.6% إلى 23.51 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 2.8% إلى 919.23 دولار للأونصة.

أظهر مسح اليوم الاثنين ارتفاع نشاط الشركات الأميركية بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات في نوفمبر تشرين الثاني بقيادة أسرع انتعاش في الصناعات التحويلية منذ سبتمبر أيلول 2014، مما يشير إلى أن الاقتصاد ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة كوفيد-19 بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.

وصعد مؤشرا آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرويترز توقع استقرارهما.

وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والبالغ 53. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو.

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