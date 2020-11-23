ارتفعت عملتا إيثيريوم وإكس.آر.بي الرقميتان، اليوم الاثنين، إذ اكتسبتا زخما من تعزز عملة بيتكوين متقدمة نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقفزت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بيتكوين من حيث القيمة السوقية 7% إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2018، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 25% في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وقال متعاملون إن إيثيريوم، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، تلقت دعما من تنامي الطلب قبيل تحديث شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بها، المقرر في أوائل ديسمبر كانون الأول، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يجعلها أسرع وأكثر أمانا.

وصعدت إكس آر بي، ثالث أكبر عملة رقمية 15% إلى أعلى مستوى لها في عامين، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 75% في الأيام الثلاثة الماضية. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء فورية محفزة لقفزتها اليوم الاثنين.

كانت بيتكوين قد قفزت نحو 10% على مدار الأسبوع الماضي وجرى تداولها في أحدث المعاملات عند 18347 دولارا، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 19666 دولارا.