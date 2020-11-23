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التفاؤل بلقاح كورونا يقفز بأسهم الرعاية الصحية السعودية

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سوق السعودية

التفاؤل بلقاح كورونا يقفز بأسهم الرعاية الصحية السعودية

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رويترز

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أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ عزز المزيد من الأنباء المشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 معنويات المستثمرين وأثار موجة تفاؤل حيال تعاف أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي.

وقالت شركة أسترازينيكا إن فاعلية لقاحها المضاد لكوفيد-19 قد تصل إلى نحو 90% وهو ما يمنح العالم سلاحا آخر لمكافحة الجائحة ولقاحا قد يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعا وأسرع في إنتاجه بكميات كبيرة مقارنة بمنافسيها.

واللقاح الذي طورته أسترازينيكا هو ثالث لقاح تسفر تجاربه الكبيرة عن نجاح بعد لقاحي مودرنا وفايزر، وهو ما يدعم الأسواق المالية في شتى أنحاء العالم.

وارتفعت أسعار النفط، وهي حافز أساسي لأسواق المال في منطقة الخليج، بأكثر من 1% موسعة مكاسب الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى تعاف للطلب نتيجة للتجارب الناجحة للقاحات.

وتقدم المؤشر السعودي القياسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.3%.

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وحقق سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أعلى المكاسب على المؤشر، إذ ارتفع 2.3% في حين زاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ذي الثقل على المؤشر 0.6%.

وقفز المؤشر الرئيسي في دبي 1.3% مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.4% في حين تقدم سهم بنك دبي الإسلامي نحو 1%.

قالت دبي إن معدل النمو الاقتصادي قد يحقق زيادة تصل إلى 1% بسبب اعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة "الذهبية"، الذي يمنح إقامة في البلد لعشر سنوات، ليشمل مزيدا من الفئات.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي على ارتفاع 0.8% وصعد سهم شركة اتصالات 2.4% بينما ارتفع سهم الدار العقارية 1.7%.

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