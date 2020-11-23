صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بدعم من آمال بأن أول لقاح لكوفيد-19 قد يكون متاحاً في غضون أسابيع وهو ما جدد الرهان على تعافٍ اقتصادي سريع العام القادم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.34 نقطة، أو 0.24% إلى 29332.82 نقطة في بداية جلسة التداول.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 9.28 نقطة، أو 0.26% إلى 3566.82 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 61.79 نقطة، أو 0.52% إلى 11916.76 نقطة.

وتظهر بيانات قوية للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في نوفمبر، توسعَ نشاط الأعمال بأقوى وتيرةٍ شهرية منذ 5 سنوات، وفق مسح IHS Markit.

وسجل مؤشر مديري مشتريات التصنيع 56.7 نقطة، ارتفاعا من من 53.4 نقطة في أكتوبر. كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 57.7 نقطة، ارتفاعا من 56.9 نقطة في أكتوبر.

وتفاعلت الأسواق إيجابا أيضا مع الأنباء الإيجابية عن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد مع شركة ASTRAZENECA والتي أظهرت فعالية قد تصل إلى 90% بحسب طرق إعطاء الجرعات، كما أن معدل الفعالية هو 70%.

وعلى الرغم من أن فعالية اللقاح البريطاني أقل من تلك التي أعلنت عنها شركتا فايزر ومودرنا الأميركيتين إلا أن لقاح أسترازينيكا يمكن حفظه بدرجات براد عادي، ولا يحتاج للبرودة الشديدة التي يحتاجها اللقاحان الآخران والتي تصل إلى درجة 70 تحت الصفر. كما أن تكلفة اللقاح الجديد ستكون أقل.