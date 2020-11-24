بيتكوين تتجاوز 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017

واصلت العملة الإلكترونية المشفرة بيتكوين صعودها الصاروخي لتتجاوز 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.

ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت عملة "بيتكوين" بما يقرب من 150% لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، وسط توقعات بأن تحقق مستويات قياسية.

ووفق بيانات "كوين ماركت كاب"، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 14% خلال أسبوع لتربح نحو 69.2 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 498.2 مليار دولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 561.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

واكتسبت العملات الرقمية المزيد من الزخم مؤخراً، مع تزايد الاهتمام المؤسسي بها واعتمادها من قبل بعض الشركات وعلى رأسها "باي بال".

واستفادت العملات الرقمية المشفرة من أزمة كورونا باعتبارها ملاذا آمنا وتحوطا ضد التضخم بعد ضخ الحكومات والبنوك المركزية حزما تحفيزية ضخمة، لتنجح في تجاوز الذهب في الأداء هذا العام. وخلال العام الحالي ارتفع سعر الذهب بنسبة 22.46% رابحاً نحو 447 دولارا، وذلك بعدما ارتفع سعر الأوقية من مستوى 1500 دولار في بداية تعاملات 2020 إلى مستوى 1837 دولارا في تعاملات أمس الاثنين.