قال الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​، إن الأنباء بشأن لقاح ​كورونا​ حققت قفزة غير مسبوقة بأسواق ​المال، معتبرا أن عملية تطوير لقاح كورونا هي الأسرع في التاريخ.

وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة، الثلاثاء، بعد إعطاء الضوء الأخضر لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أنهى حالة من الضبابية السياسية خيمت لأسابيع.

وصعد سهم تسلا 3.3% لتتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار للمرة الأولى.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 154.84 نقطة، بما يعادل 0.52% ليصل إلى 29746.11 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.93 نقطة أو 0.47% مسجلا 3594.52 نقطة، كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 58.70 نقطة أو 0.49% إلى 11939.33 نقطة.