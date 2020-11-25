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دبي تجمع 1.5 مليار دولار من خلال فتح إصدارات أدوات مالية

من دبي 0أرشيفية- فرانس برس)
جانب من مدينة دبي (أرشيفية)
اقتصاد دبي

دبي تجمع 1.5 مليار دولار من خلال فتح إصدارات أدوات مالية

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لندن - العربية.نت

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نجحت حكومة دبي في جمع أكثر من 1.5 مليار دولار من طرح سندات خاصة خلال يومين فقط، وذلك بعد أن أعادت السلطات المالية في الإمارة فتح أدوات الدين والاستفادة من الظروف الراهنة في الأسواق.

وكشفت بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ" أن شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وهي وحدة تابعة لأكبر بنك في دبي، هي المدير الوحيد للصفقات التي تمت خلال يومي 23 و24 من الشهر الحالي.

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها "العربية نت" فقد أعادت حكومة دبي فتح أربعة أدوات دين ونجحت تبعاً لذلك في جمع أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال يومين فقط.

ووصل العائد على سندات دبي المستحقة في 2050 إلى 4.17% يوم الثلاثاء.

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