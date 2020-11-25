أظهر استطلاع لوكالة رويترز للأنباء ان الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم العالمية ستتواصل لمدة ستة أشهر على الأقل، وإن كان بوتيرة أبطأ.

تأتي هذه التوقعات وسط آمال بمزيد من السيولة الرخيصة وقرب إطلاق لقاحات كورونا التي ستسمح للاقتصادات ولأرباح الشركات بالتعافي.

وأوضح بنك غولدمن ساكس أن الارتفاعات بين مارس وأكتوبر في أسواق الأسهم كانت المرحلة الأولية من السوق الصاعدة التي كانت مدفوعى بارتفاع التقييمات أما الآن فالأسواق انتقلت إلى مرحلة "النمو" الأطول مع بدء أرباح الشركات بالتعافي.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية ستواصل دعم موجة الصعود في الأسواق المالية في 2021.

وقد حقق مؤشر S&P500 ارتفاعا بنسبة 60% تقريبًا منذ أدنى مستوياته في مارس ومن المتوقع أن يرتفع 9% من الآن وحتى نهاية 2021.