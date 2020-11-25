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تعاون مرتقب بين سوق أبوظبي والأوراق المالية الإسرائيلية

Emirati and Israeli flags fly upon the arrival of Israeli and U.S. delegates at Abu Dhabi International Airport, in Abu Dhabi, United Arab Emirates August 31, 2020. (Reuters)
مذكرة تفاهم مرتقبة بين سوق أبوظبي العالمي وإسرائيل
الإمارات وإسرائيل

تعاون مرتقب بين سوق أبوظبي والأوراق المالية الإسرائيلية

مذكرة التفاهم ستشمل أكبر بنوك إسرائيل هبوعليم لدعم التكنولوجيا المالية

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ، اليوم الأربعاء، إن السوق ستوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر بنوك إسرائيل هبوعليم لدعم التكنولوجيا المالية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قد وقعتا مجموعة من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، عقب اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس آب.

وفي الشهر الماضي، وقع البلدان اتفاقا يمنح المستثمرين من كل منهما الذين يقومون باستثمارات في الدولة الأخرى عوامل تحفيز وحماية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي للأوراق المالية

إلى ذلك، تبحث شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية وطيران "العال" الإسرائيلية تعاونا أكبر، عقب توقيع مذكرة تفاهم.

وأوضحت "الاتحاد للطيران"، في بيان مؤخرا، أن نطاق مذكرة التفاهم يشمل توفير خدمات مشاركة الرمز على نحو مشترك.

وتابعت: "يشمل نطاق مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الهندسة وخدمات الشحن في أبوظبي وتل أبيب".

وكانت شركة "الاتحاد للطيران"، قد أعلنت تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب اعتباراً من نهاية آذار/مارس المقبل، أي بعد نحو أكثر من 6 أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وتفرض العاصمة الإماراتية منذ أشهر قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة الأخرى وبينها دبي، وذلك على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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