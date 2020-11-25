  • مباشر
اللغة

آمال اللقاح وبدء انتقال السلطة لبايدن يضعفان جاذبية الذهب

Gold bullion is displayed at Shinhan Bank. (File photo: AFP)
نزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأونصة
سعر الذهب

آمال اللقاح وبدء انتقال السلطة لبايدن يضعفان جاذبية الذهب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأونصة بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش.

وكان هبط المعدن أمس الثلاثاء لأقل مستوى منذ 17 يوليو تموز عند 1800.01 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1802.80 دولار.

الليرة تهوي أمام الدولار والأتراك يشترون الذهب أسواق المال الليرة التركية الليرة تهوي أمام الدولار والأتراك يشترون الذهب

وصعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدا.

وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع للبنك المركزي الأميركي، الذي يصدر في الساعة 19:00 بتوقيت غريتنتش.

وتراجعت الفضة 0.3% إلى 23.19 دولار للأونصة، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 964.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.4% إلى 2339.43 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
"مخيم ولا أغرب" في لبنان.. يأوي لاجئات أرامل فقط!
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟ ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد