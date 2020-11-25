تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأونصة بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش.

وكان هبط المعدن أمس الثلاثاء لأقل مستوى منذ 17 يوليو تموز عند 1800.01 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1802.80 دولار.

وصعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدا.

وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع للبنك المركزي الأميركي، الذي يصدر في الساعة 19:00 بتوقيت غريتنتش.

وتراجعت الفضة 0.3% إلى 23.19 دولار للأونصة، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 964.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.4% إلى 2339.43 دولار.