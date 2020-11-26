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لقاح كورونا يدفع بالأموال نحو الأسواق الناشئة

أسواق مال كورونا
صورة لمؤشرات إحدى البورصات
الأسواق الناشئة

لقاح كورونا يدفع بالأموال نحو الأسواق الناشئة

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نيويورك - رويترز

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قال معهد التمويل الدولي اليوم الخميس، إن الأسواق الناشئة تجاوزت مرحلة نزوح رؤوس الأموال، متوقعا استمرار التدفقات القوية الراهنة حتى نهاية العام.

وكتب الاقتصاديون بالمعهد أن الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح كوفيد-19 أسفرت عن "انتعاش قوي في الطلب العالمي" وهو ما جذب المستثمرين إلى أصول الاقتصادات الناشئة.

وقال التقرير: "نسجل أقوى وتيرة تدفقات للمحافظ غير مقيمة إلى الأسواق الناشئة في أعوام عديدة".

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وأفاد المعهد أن التدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تسجل أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2014. وكتب روبن بروكس كبير الاقتصاديين وجوناثان فورتون الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي "نزوح رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة قد انقضى والتدفقات القوية تبدو بصدد الاستمرار".

وكشفت بيانات المعهد أنه إذا استمرت الوتيرة التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول خلال ديسمبر كانون الأول فقد نشهد أعلى مستويات على الإطلاق لصافي إصدارات الدين في الأسواق الناشئة.

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