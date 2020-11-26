ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأميركية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1809.61 دولار للأونصة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1807.80 دولار.



وقال هارشال باروت استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس "لاحظنا تحسن الإقبال على المخاطرة بسبب التفاؤل بشأن اللقاح، وكانت هذه من الرياح المعاكسة للذهب.



"لكن مع استمرار نزول الدولار، تجد أسعار الذهب نوعا من الدعم".



هبط مؤشر الدولار 0.1% اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.



ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3% إلى 23.38 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.4% إلى 967.15 دولار وربح البلاديوم 1.2% ليسجل 2368.68 دولار.