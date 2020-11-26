أغلقت أسهم أبوظبي على انخفاض اليوم الخميس لكن جميع بورصات الخليج الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل حيال تطورات لقاحات كوفيد-19.

صعدت أسواق المال العالمية معظم جلسات الأسبوعين الأخيرين بعدما أصدرت فايزر ومودرنا الأميركيتان وأسترا زينيكا البريطانية بيانات إيجابية عن فعالية لقاحات.

والمستثمرون متفائلون بأن التقدم على صعيد اللقاحات سيساعد الاقتصادات على التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع. ونزل النفط عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر، إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قادته الآمال في انتعاش الطلب على الوقود بفضل التقدم في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض 0.3% لكنه تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي 1.2%، مسجلا زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.

وكان أكبر الخاسرين خلال الجلسة سهم بنك أبوظبي الأول الذي تراجع 0.5% وسهم اتصالات الذي نزل 1%.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على ارتفاع لخامس جلسة على التوالي وصعد 0.3%، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7%.

وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو 2%، في حين أغلق سهم العربية للطيران مرتفعا 2.5%. وصعد مؤشر دبي 4.5% على مدار الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعا 0.1% محققا مكاسب للجلسة الخامسة وللأسبوع الرابع على التوالي بعد صعوده خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 1.3%. وسجل سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أعلى المكاسب على المؤشر، إذ قفز 7.5% بينما تصدر سهم البنك الأهلي التجاري الأسهم المتراجعة ونزل حوالي 1% اليوم.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر القيادي المصري نحو 0.8%، وخسر سهم البنك التجاري الدولي قرابة 1%. وبورصة عُمان مغلقة أمس الأربعاء واليوم في عطلة محلية.

السعودية.. صعد المؤشر 0.1% إلى 8693 نقطة

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.3% ليسجل 4972 نقطة

دبي.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 2420 نقطة

مصر.. تراجع المؤشر 0.8% إلى 10981 نقطة

البحرين.. تقدم المؤشر 0.4% إلى 1468 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 6155 نقطة