قال مدير تعاملات المؤسسات المحلية في الرواد للأوراق المالية محمد كمال، إن سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، ومؤشر EGX30 يسيران بشكل متطابق.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن سهم البنك التجاري الدولي يسير في قناة عرضية ما بين 61 جنيها للدعم و68 جنيها للمقاومة، فيما يسير المؤشر بين مستويين سعريين هما 10850 للدعم، و11200 للمقاومة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية "فترة عرضية مملة للسوق المصرية، وتشهد بعض الركود".

وأوضح أنه مع "دخول فترة الإجازات في الأسواق الدولية فمن المتوقع أن نرى حالة من الهدوء بالسوق مع بداية النشاط خلال العام الجديد".

ويهيمن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية على التعاملات منذ أسابيع واستحوذا على 43% من التعاملات الأسبوع الماضي.

ويرى كمال أن القطاع المالي غير المصرفي، شهد أداء إيجابيا لأزمة كورونا الشهور الماضية، ومن الممكن أن نرى أداء جيدا للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن هناك صحوة في القطاع العقاري بعد تخفيض أسعار الفائدة، إذ إن الشركات والمشترين يستفيدون من خفض أسعار الفائدة سواء في تقليص مديونية الشركات، أو خفض فائدة القروض العقارية للأفراد.