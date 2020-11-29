أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) التي اعلنت عن مذكرة تفاهم غير ملزمة لتوزيع لقاح كورونا مرتفعاً 5.5% إلى 43.05 ريال للسهم.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بنسبة 0.17% ليكسب 15.12 نقطة ويقفل عند مستوى 8708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال. وتراجع سهم أرامكو 0.42% إلى 35.75 ريال.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، أن التوقعات تشير إلى توفر لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار النفيعي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية إعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورفاك الألمانية (CureVac)، لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في المملكة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء. ووصف نبأ هذه المذكرة بأنه إيجابي للسوق السعودية.

كما أشار إلى حالة إيجابية أخرى في سوق الأسهم السعودية، تتمثل بمتابعة هيئة السوق المالية للممارسات غير العادلة وللمتلاعبين بالأسهم، وهم على الأغلب نوعان: تلاعب بالأوامر لخلق انطباع كاذب، أو تلاعب بالصفقات التي يجري تنفيذها ويكون تأثيرها أكبر على أسعار الأوراق المالية.

وتوقع أن تسيطر عمليات جني الأرباح على السوق، ومن ضمنها عمليات التدوير وارتفاع التذبذب السعري في المستقبل.

وفي جلسة اليوم بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وأبو معطي، وصناعة الورق، وجزيرة تكافل، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم الأندلس، وتهامة، وعسير، وساب، والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وسيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والدوائية، ووفرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19,920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.

يذكر أن مذكرة التفاهم غير الملزمة بشأن اللقاح ستقوم بموجبها شركة سبيماكو الدوائية بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.