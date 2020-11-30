قال المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال الكويتية أحمد الملحم، إن البورصة الكويتية من المتوقع أن تجذب 10 مليارات دولار من الأموال النشطة وغير النشطة بعد انضمام البورصة اليوم رسميا إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وفقا لتقديرات بنوك الاستثمار العالمية.

يبدأ اليوم الاثنين ترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تم تأجيلها منذ شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت MSCI أن سبعة أسهم كويتية ستضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي عند 0.58%، وهي أجيليتي، وبنك بوبيان، بنك الكويت الوطني، إضافة إلى "بيتك"، وزين، والمباني، وأخيرا بنك الخليج.

وأضاف في حديثه مع العربية أنه "ليس من الضروري أن تدخل السيولة اليوم في السوق، ولكن قد يكون سبق دخول جزء منها أو تستقبل السوق بعض منها الفترة المقبلة".

وأوضح أن بعض المستثمرين الأجانب النشطين دخلوا السوق في فترات سابقة، وقد يقومون بالبيع في السوق خلال جلسة تداول اليوم.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يستحوذون تقريبا على 20% من أحجام السيولة اليومية في البورصة، موضحا أن الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة في تزايد مستمر.

وأوضح أن الكويت اتخذت خطوات هامة لجذب الأجانب، منها رفع الحد الأقصى للتملك في البنوك الكويتية من قبل الأجانب والذي كان 5%، والآن أصبح للأجنبي الحق في زيادة استثماراته عن تلك النسبة بشرط موافقة البنك المركزي مثلما يعامل المستثمر المحلي.

وذكر أن البورصة الكويتية ستطلق خلال الفترة المقبلة عدة أدوات جديدة في السوق، منها التداول بالهامش.

وعن الإدراجات الجديدة أوضح أن هناك شركة تقوم باستيفاء شروط الطرح وتتبع نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI عن انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة.

وكشفت القائمة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشر الشركات الصغيرة، وهذه الشركات هي: البنك الأهلي الكويتي، وشركة القرين للبتروكيماويات، ومجموعة الامتياز، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وهيومن سوفت، وشركة المتكاملة، وطيران الجزيرة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، والصناعات الوطنية، والوطنية العقارية، وشمال الزور، وبنك وربة.