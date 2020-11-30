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إطلاق مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية في السعودية

سوق الأسهم السعودية مناسبة
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

إطلاق مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية في السعودية

توفر الشفافية لأداء سوق الصكوك والسندات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالتعاون مع شركة "IHS Markit"، عن تطوير مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي" وهو مؤشر معياري واسع النطاق مقوم بالعملة المحلية السعودية.

وكشفت كذلك عن تطوير سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" والتي تركز على الصكوك الحكومية، وتنقسم هذه المؤشرات إلى مؤشرات استحقاق فرعية.

وبحسب بيانات "تداول"، فإن مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي" وسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" توفر الشفافية لأداء سوق الصكوك والسندات الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، وتعتبر جزءا من الأدوات الرئيسية لمديري الاستثمار النشط وغير النشط.

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وتابعت: "يمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر".

كما يمكن لصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بهذه المؤشرات أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرّف على مختلف أسواق الصكوك والسندات الحكومية السعودية.

وأوضحت "تداول"، أنه بدلاً من شراء صكوك وسندات متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات في صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية.

وقالت إنها كشفت للجمهور عن معلومات منهجية هذه المؤشرات والقواعد القائمة عليها والتي صممت لتكون قابلة للتكرار.

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