انخفض الذهب، اليوم الاثنين، ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775 دولارا.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس، "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب" مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

أيضا، تعززت المعنويات إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمام الكونغرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9% إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 959.13 دولار وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 2420.36 دولار.