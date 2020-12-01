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تداولات الخليجيين والعرب بالأسهم الإماراتية ترتفع إلى 8.7 مليار دولار 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد الإمارات

تداولات الخليجيين والعرب بالأسهم الإماراتية ترتفع إلى 8.7 مليار دولار 

خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020

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أبوظبي - وام

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واصل المستثمرون الخليجيون والعرب ضخ السيولة في أسواق المال الإماراتية مما رفع إجمالي قيمة تداولاتهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020 إلى نحو 31.8 مليار درهم (8.7 مليار دولار) بيعا وشراء، وفقا للإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ومع استمرار التداولات المكثفة لهذه الشريحة المهمة من المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، ارتفع صافي استثماراتهم إلى 665 مليون درهم في شهر نوفمبر من العام الجاري بزيادة نسبتها 35.7% مقارنة مع صافي استثماراتهم في شهر أكتوبر من العام ذاته.

ويتضح من خلال الاحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية أن قيمة تداولات الخليجيين والعرب في سوق دبي المالي وصلت الى 24.5 مليار درهم تقريبا بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر، تشكل 20.6% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال فترة الرصد والتي وصلت إلى 118.77 مليار درهم بيعا وشراء.

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ووصل صافي استثمارات الخليجيين والعرب في سوق دبي المالي مع نهاية فترة الرصد إلى 327 مليون درهم.

وعلى الاتجاه الآخر فقد بلغت قيمة تداولاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 7.3 مليار درهم بيعا وشراء، تشكل ما نسبته 6% تقريبا من إجمالي التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر والبالغة 125.832 مليار درهم بيعا وشراء.

وبلغ صافي استثماراتهم في السوق نحو 338 مليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام ذاته.

ومن المتوقع استمرار زيادة الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية في الأسواق المالية الإماراتية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري خاصة مع تواصل صعود أسعار الأسهم وهو ما يرفع من نسبة أرباح المستثمرين.

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