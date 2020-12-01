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تنفيذ 20 صفقة خاصة على "ساب" بـ3.51 مليار ريال

البنك السعودي البريطاني
فرع تابع للبنك السعودي البريطاني
سوق السعودية

تنفيذ 20 صفقة خاصة على "ساب" بـ3.51 مليار ريال

بسعر 22.1 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تنفيذ 20 صفقة خاصة على سهم البنك السعودي البريطاني "ساب"، بقيمة نحو 3.51 مليار ريال، عبر التداول على 158.7 مليون سهم.

وبحسب بيانات "تداول"، فإنه جرى تنفيذ الصفقات بسعر 22.1 ريال للسهم.

ويقل سعر السهم في الصفقة عن سعر السهم في تداولات اليوم الذي تراوح بين 25.7 ريال و24.5 ريال.

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وأعلنت شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع ما يصل إلى 116 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني "ساب".

وقالت الشركتان في بيان، إن نتائج عملية بناء سجل الأوامر المسرع تمثلت في أن عدد الأسهم المخصصة للبيع بلغ 115.886731 مليون سهم، ما يمثل 5.6% من رأس المال.

وأوضح البيان أنه جرى تخصيص 36,986,300 سهم لشركة (بنك HSBC) هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة بي في مما سينتج عنه زيادة ملكيتها في الشركة من 29.2% إلى 31.0% من رأسمال الشركة، ومقدار 42,370,000 سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة مما سينتج عنه زيادة ملكيتها في الشركة من 18.3% إلى 20.3% من رأسمال الشركة.

وذكر بيان الشركتين أمس، إنه سيتم تسجيل الصفقة الأولى لبيع الأسهم لتابعي مديري سجل الاكتتاب والصفقة التي تليها لبيع الأسهم للمستثمرين النهائيين كصفقات منفصلة في "تداول"، مما ينتج عنه تسجيل ضعف حجم الصفقة في السوق المالية السعودية "تداول".

وأشارت إلى أن سعر السهم المحدد بالصفقة 22.1 ريال سعودي للسهم الواحد، وأن إجمالي المتحصلات يبلغ 2.6 مليار ريال (2,561,096,755 ريالا سعوديا).

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