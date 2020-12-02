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استثمار الأجانب بأدوات الدين المصرية يتخطى 23 مليار دولار

اقتصاد مصر مناسبة
مصر
اقتصاد مصر

استثمار الأجانب بأدوات الدين المصرية يتخطى 23 مليار دولار

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القاهرة - رويترز

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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.

كان الوزير صرح الشهر الماضي أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار.

وأضاف معيط في حديثه اليوم خلال مؤتمر بالقاهرة أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للاستثمار، إذ "تتراوح بين 8.25 إلى 9.25% مقارنة بمعدلات وصلت إلى 13% في السنوات الماضية".

كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني، في تحرك لدعم اقتصاد تعصف به جائحة فيروس كورونا وفي ظل تضخم منخفض.

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