واصلت البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية لتربح الأسهم المدرجة نحو 6.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.02% لتربح الأسهم نحو 6.5 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من 636.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 642.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% مضيفاً نحو 35 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10980 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 11015 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.34% فاقداً نحو 51 نقطة وذلك بعدما انخفض من مستوى 2177 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2126 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 0.47% رابحاً نحو 62 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 13137 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 13199 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% مضيفاً نحو 9 نقاط وذلك بعدما ارتفع من مستوى 4239 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 4248 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.9% مضيفاً نحو 80 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2008 نقطة إلى نحو 2088 نقطة. أيضاً، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 3% مضيفاً نحو 89 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2949 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 3088 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد تعاملات أمس، فقد أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات على الأسهم بلغ نحو 1.3 مليار جنيه. وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.08%، بينما صعد مؤشر الأسهم المتوسطة بنسبة 0.32% إلى 2088 نقاط، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً نطاقًا بنسبة 0.27%.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة، حيث شهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار 67 شركة من إجمالي 179 شركة مدرجة، بينما هبطت أسعار أسهم 78 شركة، واستقرت مستويات أسعار أسهم 34 شركة.