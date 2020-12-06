سجلت أسهم 13 شركة مدرجة في السوق الأول الكويتية زيادة ملحوظة في نسب ملكيات الأجانب، مقابل تراجعها في 7 أسهم، في أعقاب دخول تدفقات أجنبية بلغت نحو 3 مليارات دولار بعد إدراج بورصة الكويت على مؤشر MSCI.

وتصدر البنك الأهلي المتحد قائمة الشركات المدرجة في السوق الأول، من حيث نسبة ملكية الأجانب فيه بنسبة بلغت %56.2، تليه شركة هيومن سوفت بنسبة %53.6، ثم بنك الكويت الوطني بنسبة %18.9.

وجاءت هذه الإحصاءات بناء على مقارنة نسب ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول في 29 نوفمبر الماضي، أي قبل إدراج بورصة الكويت على مؤشر MSCI بيوم واحد، ونسب ملكياتهم في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لجريدة القبس الكويتية.

يذكر أن الشركة الكويتية للمقاصة أعلنت انها ستصدر بشكل يومي تقريراً بملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول، بما يعكس المراكز التي تمت تسويتها.

وبدأ الاثنين الماضي ترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تم تأجيلها منذ شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت MSCI أن سبعة أسهم كويتية ستضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي عند 0.58%، وهي أجيليتي، وبنك بوبيان، بنك الكويت الوطني، إضافة إلى "بيتك"، وزين، والمباني، وأخيرا بنك الخليج.

وأعلنت عن انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة.

وكشفت القائمة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشر الشركات الصغيرة، وهذه الشركات هي: البنك الأهلي الكويتي، وشركة القرين للبتروكيماويات، ومجموعة الامتياز، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وهيومن سوفت، وشركة المتكاملة، وطيران الجزيرة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، والصناعات الوطنية، والوطنية العقارية، وشمال الزور، وبنك وربة.