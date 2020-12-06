أعلنت شركة اتحاد الخليج، اليوم الأحد، عن نفاذ قرار دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج ونقل جميع أصول الشركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج.

وفي السياق ذاته، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، عن تعليق تداول أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من اليوم الأحد للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وقالت اتحاد الخليج، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاندماج مقابل قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار نحو 7.947 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد وتسجّل لصالح المساهمين في الشركة الأهلية "الأسهم الجديدة" من خلال زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج المدفوع من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال، وزيادة عدد أسهمها من 15 مليون سهم إلى 22.95 مليون سهم مدفوعة بالكامل.

ويأتي الاندماج بعد أن استيفاء الشروط المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من شركة اتحاد الخليج بخصوص صفقة الاندماج.

وأشارت اتحاد الخليج، إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية في تداول وإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

وتابعت: "سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة اتحاد الخليج وشطب وإلغاء السجل التجاري والترخيص الاستثماري للشركة الأهلية خلال الفترات الموضحة بحسب جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض".

انتهاء فترة اعتراض الدائنين

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين في 3 ديسمبر 2020، وعدم استلام الشركة الأهلية أي اعتراضات بشأن ديون ثابتة في ذمة الشركة مثبته من قبل دائني الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال فترة اعتراض الدائنين، وبالتالي نفاذ قرار صفقة الاندماج.

ومن جانبها، ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

كسور الأسهم

وأشارت اتحاد الخليج، إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي الشركة الأهلية بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح، وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها.

وأضافت: "من ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج، وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم".