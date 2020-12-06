قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن ربحية الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعت بنسبة 50% جراء ظروف جائحة كورونا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأضاف القويز في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، بمشاركة وزارة المالية، وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي "ساما"، أن تداعيات جائحة كورونا أثرت على ربحية الشركات وأدائها، ومؤشر السوق وسيولته اليومية.

وتحدث عن عدد من الاستثناءات في تراجع الأرباح مثل قطاعات الاتصالات والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، والتي استفادت بعض مؤسساتها من ظروف الجائحة.

وقال إن مؤشر السوق السعودية لم ينخفض بنفس الوتيرة، حيث تراجع قرابة 1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار إلى تكثيف الهيئة رقابتها على تداولات أظهرت تركز السيولة في قطاعات وشركات بما لا يتناسب مع مستوى ربحية تلك الشركات.

واعتبر أن مؤشرات التعافي السريع زادت من سيولة السوق السعودية مع بداية الخروج من الإغلاق الكامل.

وفي مستهل الندوة قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم لم يواجه أزمة كما يشهدها في العام الحالي 2020 بسبب جائحة كورونا، موضحا أن المملكة اتخذت إجراءات، وقدمت أولوية الصحة والإنسان على أي شيء آخر.

وشرح وزير المالية أن المملكة خصصت حزم دعم مالية تشكل 3.4% من ناتجها المحلي.

وأفاد بأن نسبة حزم الدعم تبلغ في بقية دول مجموعة العشرين عند متوسط 9%، ولكن الأثر في المملكة كان أكثر وضوحاً، لأن المتوقع لاقتصادها التراجع بنسبة 3.2% نهاية العام الحالي، مقارنة مع تراجع بنسبة تزيد على 6% في دول مجموعة العشرين.

وقال الجدعان: "لقد انتقدونا على نسبة الدعم، لكن عندما ننظر إلى أثر الدعم نجد أن المملكة من أفضل دول العشرين بنسبة الانكماش".