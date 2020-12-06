قادت المكاسب القوية للأسهم العقارية بقيادة إعمار سوق دبي للارتفاع بـ2.5%.

ووصلت السيولة المرتفعة في سوق دبي إلى 600 مليون درهم، من ضمنها 125 مليون درهم على سهم إعمار.

وحلق سهم إعمار بعيدا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8%، ليصل سعر السهم عند 3.44 درهم. كما ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 5.5%.

ومن الأسهم النشطة أيضا سهم أرامكس حيث ارتفع بنسبة 1.7%.

بينما خالف سهم ثقيل على المؤشر الاتجاه الصعودي، حيث تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3%، ومع ذلك استطاعت المكاسب القوية للأسهم العقارية أن تقود سوق دبي للارتفاع.

بينما أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1.38%، فوق 5000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 502 مليون درهم.

وأغلق سهم الدار العقارية على ارتفاع بنسبة 5.9% عند 3.22 درهم، وبتداولات قاربت 38 مليون سهم، بينما ارتفع سهم دانة غاز بنسبة 2.5% عند 0.7 درهم، وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم.

وارتفع سهم طاقة بنسبة 3.4% عند 1.54 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، بينما ارتفع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 0.2% عند 6.09 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.