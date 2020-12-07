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الذهب يصعد.. والأسهم الأميركية تستبشر بتحفيز مالي جديد

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
الذهب

الذهب يصعد.. والأسهم الأميركية تستبشر بتحفيز مالي جديد

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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صعدت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات، الاثنين، بدعم من توقعات بتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة وتراجع الدولار.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1863.40 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1545 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5% إلى 1867.90 دولار للأوقية.

وفي أسواق المال، واصل المؤشر ناسداك الصعود ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، الاثنين، بدعم من تنامي الآمال في إقرار حزمة تحفيز جديدة، في حين نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على خلفية توتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 67.35 نقطة، بما يعادل 0.22% إلى 30150.91 نقطة في الدقائق الأربع الأولى للتعاملات ببورصة وول ستريت.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.65 نقطة، أو 0.18% إلى 3692.47 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 23.40 نقطة، أو 0.19% إلى 12487.63 نقطة.

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