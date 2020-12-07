  • مباشر
اللغة

الأسهم الأوروبية تتراجع على وقع مؤثرات بريكست

Anti-Brexit badges on a protester's beret are pictured during a demonstration in front of the British embassy in Brussels, Belgium December 5, 2019. REUTERS
الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي عامل قلق للأسواق
بريكست

الأسهم الأوروبية تتراجع على وقع مؤثرات بريكست

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين إذ أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض العزوف عن المخاطرة، بينما تألقت شركات التصدير في بريطانيا جراء انخفاض الجنيه الإسترليني بفعل الشكوك حيال إبرام اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونزل المؤشران داكس الألماني الحساس للتجارة وستوكس 600 الأوروبي 0.1% لكل منهما.

كانت رويترز انفردت بنشر أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على 12 مسؤولا صينيا على الأقل لدورهم في استبعاد مشرعين معارضين منتخبين في هونج كونج.

وقادت البنوك الاتجاه النزولي في أوروبا، وفقد مؤشر القطاع 1.7% مع تراجع عائدات سندات منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.2% وقادت المكاسب أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.

وهبط الإسترليني بينما يواجه المفاوضون صعوبات في التوصل إلى توافق بشأن اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر إجراء اتصال بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء اليوم على أمل تضييق هوة الخلاف بشأن حقوق الصيد في المياه الإقليمية لبريطانيا والمنافسة العادلة وسبل تسوية المنازعات في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
الأسد يطالب بتعويض وينسى دور حلفائه.. وثيقة غريبة تكشف الأسد يطالب بتعويض وينسى دور حلفائه.. وثيقة غريبة تكشف

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد