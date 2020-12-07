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خطر انهيار مفاوضات بريكست يهبط بالجنيه الإسترليني

Brexit supporters protest at the Europe House in London, Britain, on September 9, 2020. (Reuters)
تظاهرات داعمة للانفصال البريطاني
بريكست

خطر انهيار مفاوضات بريكست يهبط بالجنيه الإسترليني

مسؤول بريطاني يحذر من انهيار المفاوضات بأي لحظة في الساعات المقبلة

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العربية.نت

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سجل الجنيه الإسترليني خسائر قوية اليوم بعد تصريحات رسمية بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قد تنهار بأي لحظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أن التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد أصبح في يد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويسعى الاتحاد وبريطانيا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قبل مساء اليوم بعد أنباء متضاربة عن حصول انفراجات في الأمور الشائكة والتي تتعلق بمياه الصيد البريطانية.

وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي نهاية العام الحالي سواء باتفاق أو بدونه، ولكن يبقى عامل الزمن مهما خاصة مع وجوب توقيع كافة البرلمانات الأوروبية على أي اتفاق يتم التوصل إليه.

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