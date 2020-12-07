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الذهب يرتفع وسط ترجيح كفة التحفيز الأميركي

الذهب مناسبة
أونصة الذهب (أرشيفية)
سعر الذهب

الذهب يرتفع وسط ترجيح كفة التحفيز الأميركي

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1841.93 دولار للأونصة، في حين تقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1844.20 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذلل كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونجرس" الأميركي.

وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأميركي في نوفمبر.

واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم.

غير أن مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات برياطنيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا
الأسبوع.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 24.15 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1% إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2359.05 دولار للأونصة.

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