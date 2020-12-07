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السعودية تقود مكاسب أسواق الأسهم في الخليج

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سوق السعودية

السعودية تقود مكاسب أسواق الأسهم في الخليج

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رويترز

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سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب يوم الاثنين مستفيدة من معنويات إيجابية إزاء التقدم في تطوير لقاح كوفيد-19 واتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط، وتعافت الأسهم السعودية بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

ورغم تراجع أسعار النفط بفعل تسارع إصابات فيروس كورونا عالميا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين تمكنت الأسواق في الخليج من الإغلاق على صعود، ومحا البعض الخسائر التي مني بها في التعاملات المبكرة.

وزاد المؤشر القياسي في البورصة السعودية 0.6% مع صعود سهم بنك الرياض 1.6% والبنك الأهلي التجاري 0.9%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بلا تغير يذكر، وجاء سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بين أكبر الرابحين مع صعوده نحو 2%. وارتفع سهم إعمار العقارية حوالي 1%.

وكان أكبر الخاسرين سهم بنك دبي الإسلامي وهبط نحو 1%. وزاد مؤشر أبوظبي 0.2% وقادت أسهم القطاع المالي المكاسب.

وكسب المؤشران للجلسة الثانية بعد استئناف النشاط يوم الأحد عقب عطلة.

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