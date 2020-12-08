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خفض توقعات نمو طلب النفط لـ 5.78 مليون برميل يوميا

نفط أميركا
من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام
النفط

خفض توقعات نمو طلب النفط لـ 5.78 مليون برميل يوميا

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رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة، الثلاثاء، إنه من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 910 آلاف برميل يوميا في 2020 إلى 11.34 مليون برميل يوميا، وهو نزول أكبر مما شملته توقعات سابقة كان عند 860 ألف برميل يوميا.

وتتوقع الإدارة أيضا انخفاض استهلاك الولايات المتحدة من البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى 2.38 مليون برميل يوميا إلى 18.16 مليون برميل يوميا في 2020، وذلك دون تغيير عن توقعاتها السابقة.

قلصت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا.

وخفضت الإدارة في توقعاتها الشهرية تقديرها للطلب على النفط لعام 2020 بمقدار 240 ألف برميل يوميا إلى 8.85 مليون برميل يوميا.

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