تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، فيما سجلت بورصة دبي مكاسب كبيرة، بعدما توقعت شركة طيران الإمارات نشاطا مرتفعا في ديسمبر كانون الأول بفضل عودة المسافرين من عطلات.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 2%، مع زيادة سهم إعمار العقارية، أكبر شركات التطوير العقاري بالإمارة، 3.5% وقفز سهم دبي للاستثمار 11%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4% بقيادة صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.3% وارتفاع سهم الدار العقارية 1.6%، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.3%، متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي 0.8% وهبوط سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.1%.

وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي 0.7%، إذ تراجعت معظم الأسهم، منها سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر الذي فقد 1.8%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.2%، إذ أغلق سهم الشركة الشرقية التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد على زيادة 3.3%.

وقال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر أيلول.