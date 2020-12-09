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الأسهم اليابانية تغلق قرب أعلى مستوى في 30 عاماً

الأسهم اليابانية تعوض بعض خسائرها خلال الأسبوع الجاري
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم اليابانية
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق قرب أعلى مستوى في 30 عاماً

صعد المؤشر نيكاي القياسي 1.33%

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طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في 30 عاماً، إذ عزز بدء حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 في بريطانيا وبوادر التقدم نحو حزمة تحفيز أميركية الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع كما دعمت بيانات محلية خاصة بالآلات المعنويات.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.33% إلى 26817.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أبريل/نيسان 1991.

فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17% إلى 1779.42 نقطة.

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وساهمت أسهم مجموعة سوفت بنك بمعظم المكاسب في الجلسة المسائية وقفز سهم الشركة 7% بعد تقرير لبلومبرغ نيوز يفيد أن المجموعة تدرس إعادة شراء أسهم لزيادة حصة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون.

وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك مستويات قياسية الليلة الماضية.

وعززت المعنويات أكثر، ظهور بيانات بأن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان سجلت تعافيا قويا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بانخفاض في الشهر السابق.

وزادت الطلبيات 17.1% وهي أكبر زيادة شهرية منذ أضحت البيانات متاحة في 2005 وتجاوزت بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغت 2.8%.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات كوماتسو وإس.إم.سي وفانوك بين 2.27% و2.98%.

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