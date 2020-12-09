ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع الأسهم العالمية، إذ تدعمت معنويات المستثمرين بالتقدم على صعيد التحفيز المالي بالولايات المتحدة وأنباء إيجابية للقاحات كوفيد-19.

ويواصل المشرعون الأميركيون التفاوص بشأن تحفيز إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة مع السعي في نفس الوقت لإقرار مشروع تمويل مؤقت.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آى للأسهم العالمية 0.3% إلى مستوى قياسي عند 635.65، بحسب ما ورد في "رويترز".

وصعدت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق الخليج، إذ حفزت أنباء اللقاح آمال المستثمرين بتعافي الطلب.

النفط قرب 49 دولارا

وزاد خام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 49.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.5%.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6%، حيث تقدم سهم مصرف الراجحي 0.5% وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.2%.

سوق دبي تربح للجلسة الخامسة

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.3% ليربح للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.4% وكان الرابح الأكبر على المؤشر بينما زاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3% أيضا بفضل زيادة 0.5% لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وارتفع المؤشر القطري 0.1%، متأثرا بخسارة سهم صناعات قطر 1.8%.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية عند الإغلاق. وارتفع سهم الشرقية للدخان 5% وكان الرابح الأكبر، بينما فقد البنك التجاري الدولي نحو 0.6%.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن مصر ووكالة التنمية الفرنسية وقعا اتفاقيات تمويل بقيمة 715.6 مليون يورو (866.45 مليون دولار).