  • مباشر
اللغة

النفط يرفع أسواق الخليج.. والسعودية تقود المكاسب

سوق السعودية مناسبة
سوق السعودية تقود مكاسب أسواق الخليج
أسواق الخليج

النفط يرفع أسواق الخليج.. والسعودية تقود المكاسب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع الأسهم العالمية، إذ تدعمت معنويات المستثمرين بالتقدم على صعيد التحفيز المالي بالولايات المتحدة وأنباء إيجابية للقاحات كوفيد-19.

ويواصل المشرعون الأميركيون التفاوص بشأن تحفيز إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة مع السعي في نفس الوقت لإقرار مشروع تمويل مؤقت.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آى للأسهم العالمية 0.3% إلى مستوى قياسي عند 635.65، بحسب ما ورد في "رويترز".

وصعدت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق الخليج، إذ حفزت أنباء اللقاح آمال المستثمرين بتعافي الطلب.

النفط قرب 49 دولارا

وزاد خام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 49.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.5%.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6%، حيث تقدم سهم مصرف الراجحي 0.5% وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.2%.

سوق دبي تربح للجلسة الخامسة

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.3% ليربح للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.4% وكان الرابح الأكبر على المؤشر بينما زاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3% أيضا بفضل زيادة 0.5% لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وارتفع المؤشر القطري 0.1%، متأثرا بخسارة سهم صناعات قطر 1.8%.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية عند الإغلاق. وارتفع سهم الشرقية للدخان 5% وكان الرابح الأكبر، بينما فقد البنك التجاري الدولي نحو 0.6%.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن مصر ووكالة التنمية الفرنسية وقعا اتفاقيات تمويل بقيمة 715.6 مليون يورو (866.45 مليون دولار).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس

الأكثر قراءة

طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد