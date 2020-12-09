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الذهب ينزل عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح

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الذهب ينزل عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح

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سنغافورة - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين، اليوم الأربعاء، فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1858.80 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1864 دولاراً.

وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس "التحرك في الأسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أميركي... لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".

وارتفعت الأسهم العالمية، اليوم الأربعاء، بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلى نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1% إلى 24.28 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1026.36 دولار وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2307.09 دولار.

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