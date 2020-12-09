لو كنت من المحظوظين الذين اشتروا سهم Snowflake عند إدراجها، تخيّل كم من الأرباح كنت ستجني! فقط 258% خلال 3 أشهر.

إذ تخطت القيمة السوقية للشركة المتخصصة في تخزين البيانات السحابية 120 مليار دولار، لتتجاوز شركات عريقة مثل IBM وAMD.

وكانت الطرح الأولي لـSnowflake الأكبر للشركات المتخصصة بالبرمجيات في التاريخ.

وتظهر بيانات الشركة أن مبيعاتها تتزايد بأكثر من 100%، لكنها ما زالت تتكبد خسائر.

ويتوقع المحللون في مسح لـYahooFinance تسجيل الشركة لمبيعات بقيمة 579 مليون دولار هذا العام، لتتخطى مبيعات شركتي IBM وAMD.