أغلقت أسواق دبي وأبوظبي على ارتفاع، اليوم الخميس، وحققت مكاسب على مدار الأسبوع، مدعومة بالآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع في ضوء التطورات على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع، وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، في حين وافقت كندا أمس الأربعاء على أول لقاح لها وقالت إنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.

وشملت موجة التفاؤل أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق الخليج، لتصعد صعودا مطردا في الأسابيع الستة الأخيرة، ويتجاوز خام برنت 49 دولارا للبرميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

إلى ذلك، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3%، مدعوما بزيادة 1.5% في بنك دبي الإسلامي، و3.3% في الاتحاد العقارية. وصعد مؤشر دبي 5.3% للأسبوع بأكمله.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.6%، حيث صعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6%، وبنك أبوظبي التجاري 1.8%.

وانتعش المؤشر عقب خسارة في الأسبوع السابق ليغلق على مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

سوق السعودي يتراجع بشكل طفيف

وتراجع المؤشر السعودي القياسي 0.2%، إذ انخفض سهم مصرف الراجحي 0.5%. وفقد المؤشر 0.4% على مدى الأسبوع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، إن السلطات الصحية في المملكة سجلت لقاح كوفيد-19 من فايزر/بيونتك للاستيراد والاستخدام في البلاد.

بالمقلب الآخر، تراجع المؤشر القطري 0.7%، تحت وطأة انخفاض سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 2.4%.

ووضعت قطر ميزانية حجمها 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار) للعام 2021، مخفضة الإنفاق 7.5 بالمئة عن 2020 ومتوقعة عجزا 34.6 مليار ريال في العام القادم نظرا لتراجع الإيرادات.

المؤشر المصري يتراجع

وخارج الخليج، فقد المؤشر المصري القيادي 0.3%. ونزل سهم السويدي إليكتريك 2.6%، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير حوالي 5%.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.7% في نوفمبر تشرين الثاني من 4.5% في أكتوبر تشرين الأول، حسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرا بارتفاعات في أسعار الأغذية.